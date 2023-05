Parc du Hangar Y – Déambulation artistique Hangar Y, 3 juin 2023, Meudon.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Tarifs

Entrée gratuite au parc du Hangar Y

Réservations sur hangar-y.com

Accès

EN TRANSPORTS PUBLICS :

GARES

Meudon Val Fleury (RER C), Meudon (Ligne N)

BUS

Trivaux – Hangar Y (Lignes 169, 289, 389)

VELIB’

Meudon Val Fleury

PAR LA ROUTE :

Un parking payant pour voitures, trottinettes et vélos sont à votre disposition sur le site

Comprenant 27 œuvres de 20 artistes contemporains, le parcours d’œuvres en extérieur du Hangar Y propose une expérience unique de l’art qui invite au rêve, à la découverte, à la participation et à la réflexion.

Au Hangar Y, la programmation est conçue comme une parenthèse poétique dans un site historique et emblématique du Grand Paris, loin de la frénésie de la ville, où le visiteur peut prendre le temps d’explorer, de se faire surprendre et de flâner au plus près de la nature. ​

Le parcours d’œuvres du Hangar Y propose une expérience unique de l’art, avec des œuvres qui invitent au rêve, à la découverte, à la participation, à la réflexion et dialoguent harmonieusement avec l’environnement. ​

Les œuvres d’artistes parmi les plus reconnus sur la scène internationale et de la création émergente, font appel aux sens et à la participation des visiteurs, pour toucher et être touché par l’art. Cette déambulation artistique permet à un large public d’accéder au meilleur de la création contemporaine à travers un parcours de découvertes dans les sous-bois du parc, la Grande Perspective, les allées, parvis du Hangar Y ou encore en dialogue avec le bassin de Chalais.

Les visiteurs découvriront au fil de leur parcours une vingtaine d’œuvres pluridisciplinaires, sensorielles et participatives : sculptures, installations, œuvres sonores, olfactives, performatives, œuvres éphémères…​ Une parenthèse enchantée, poétique et un véritable parcours d’inspiration.

LES ARTISTES PRÉSENTÉS :

Adel Abdessemed • Christian Boltanski • Lee Bul • Tony Cragg • Ida Ekblad • Barry Flanagan • Shilpa Gupta • Subodh Gupta • Laurent Le Deunff • Sarah Lucas • David Nash • Ernesto Neto • Simon Periton • Stefan Rinck • Ugo Rondinone • Roman Signer • Kiki Smith • Pascale Marthine Tayou • Wang Keping

En savoir + :

Hangar Y 9 avenue de trivaux 92190 Meudon

Contact :

Hangar Y / Matthieu Joffre Roman Signer Kayak, 2006 Graviers et Kayak Dimensions variables Courtesy Roman Signer et Art : Concept (Paris)