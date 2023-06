Festival de cinéma en plein air Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux Catégories d’Évènement: Moussy-le-Vieux

Seine-et-Marne Festival de cinéma en plein air Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux, 1 septembre 2023, Moussy-le-Vieux. Festival de cinéma en plein air Vendredi 1 septembre, 18h00 Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Entrée libre Dès 18h, venez profiter d’ateliers cinéma et de jeux géants en libre-service.

Un grand blind test est organisé à 20h30 avant la projection du film Dirty dancing à 21h.

Un food-truck et une brasserie accompagnera ce moment convivial pour cloturer l’été. Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux 35 Rue du Puits d’Affetet 77230 Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux 77230 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T18:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:00:00+02:00

2023-09-01T18:00:00+02:00 – 2023-09-01T23:00:00+02:00 ©laetitia roche Détails Catégories d’Évènement: Moussy-le-Vieux, Seine-et-Marne Autres Lieu Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Adresse 35 Rue du Puits d'Affetet 77230 Moussy-le-Vieux Ville Moussy-le-Vieux Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux

Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moussy-le-vieux/

Festival de cinéma en plein air Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux 2023-09-01 was last modified: by Festival de cinéma en plein air Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux Parc du gymnase de Moussy-le-Vieux Moussy-le-Vieux 1 septembre 2023