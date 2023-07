SHOWCASE ASKIP #2 Parc du grand séminaire Marseille, 8 juillet 2023, Marseille.

SHOWCASE ASKIP #2 Samedi 8 juillet, 19h00 Parc du grand séminaire

T’as kiffé notre showcase le 7 février à l’Espace Julien ? Tiens-toi prêt parce qu’on remet ça !

On te donne rendez-vous encore une fois pour un showcase de dingue avec Fahar et As, les rappeurs du groupe Puissance Nord

Si t’es chaud pour découvrir les talents marseillais et les faire vibrer, RDV le 8 juillet de 19h à 21h30 au Parc du Grand Séminaire !

Au programme : une scène ouverte pour les jeunes talents de la cité marseillaise en 1ère partie, et le concert de Puissance Nord en 2ème partie !

T’as un son et tu veux le faire tourner devant tout Marseille ? Alors envoie ta démo à askip@synergiefamily.com pour tenter ta chance

Et pour choper ta place gratuitement, télécharge l’appli ici : https://askip-app.fr/.

Parc du grand séminaire 72 Rue Paul Coxe, 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

