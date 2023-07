Ciné plein-air des Minots avec « Vaillante » ! Parc du Grand Chaignet Quetigny, 1 septembre 2023, Quetigny.

Ciné plein-air des Minots avec « Vaillante » ! Vendredi 1 septembre, 19h00 Parc du Grand Chaignet Informations pratiques : Pensez à apporter vos assises (sièges, couvertures…) et votre pique-nique.

Pour finir les vacances en beauté, quoi de mieux qu’un ciné plein-air en famille ? Rendez-vous au Parc du Grand Chaignet à partir de 19h le vendredi 1er septembre pour le dernier rendez-vous immanquable d’un été pas comme les autres.

Pique-nique, bar à bonbons et jeux vous feront patienter jusqu’à la projection prévue pour 20h30.

Programme :

À partir de 19h : pique-nique, jeux avec la Ludothèque CSF et bar à bonbons-popcorn (à prix libre) avec le centre social La Passelle.

À 20h30 : projection du film « Vaillante » de Laurent Zeitoun.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New-York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la vielle disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans les théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

Durée : 1h33.

Film choisi par la classe de CM1 de l’école Fontaine-aux-Jardins dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) « visionnage et programmation ». Les élèves ont apprécié le graphisme du film et son message qui encourage tous les enfants à suivre leur rêve, notamment les filles.

Cette manifestation est soutenue par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l’opération « Eté culturel 2023 ».

Parc du Grand Chaignet 21800 Quetigny Quetigny 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T19:00:00+02:00 – 2023-09-01T22:30:00+02:00

© Caramel Films