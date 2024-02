Visite guidée : « A la découverte du musée vivant du Grand-Blottereau » Parc du Grand Blottereau Nantes, mardi 5 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-05 15:00 – 16:00

Gratuit : oui gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Pendant les vacances scolaires de février et au coeur de cette période de froid hivernal, la Ville de Nantes propose au public une visite thématique « au chaud » dans les serres tropicales du Grand Blottereau : Les serres tropicales du Parc du Grand Blottereau ont été mises en service en 1903. Les 80 plantes introduites à l’époque sont toujours en culture actuellement. Certaines de ces plantes sont de très grands arbres dans leur milieu naturel. Pour limiter leur croissance dans les serres, ces plantes sont rempotées et taillées annuellement, un peu comme des bonsaïs. Lors de la visite vous pourrez découvrir ces plantes centenaires et le mode de culture adapté. Les jardiniers dévoileront les gestes techniques de rempotage qui ont permis de conserver ces différentes plantes pendant plus de 120 ans. Informations pratiques :- Tout public, à partir de 6 ans- Gratuit- Sur inscription auprès de l’accueil du Jardin des plantes au 02 40 41 65 09 (accueil téléphonique ouvert -tous les jours 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h pendant les vacances scolaires – en dehors de ces créneaux, possibilité de laisser un message sur le répondeur).- Durée de la visite : 1h environ.- Jauge limitée (groupe de 14 personnes maximum par visite).- Les Serres sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.- RDV devant l’entrée principale des serres pour le départ de la visite.- Accès au Parc du Grand Blottereau : Boulevard Auguste Peneau à Nantes. Tramway Ligne 1, arrêt « Mairie de Doulon » ou Bus Ligne 12, arrêt « Grand Blottereau »

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr 02 40 41 65 09