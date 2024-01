Noël sous les tropiques Parc du Grand Blottereau Nantes, 5 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-05 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur inscription auprès de l’accueil du Jardin des plantes au 02 40 41 65 09 (accueil téléphonique ouvert tous les jours de 13h30 à 16h) Jauge limitée (groupe de 15 personnes maximum par visite)

Visite guidée & dégustation sur le thème des plantes de nos tables de fêtes. Pendant les vacances de Noël et au coeur de cette période de froid hivernal, voici une idée de visite « au chaud » dans les serres tropicales du Grand Blottereau et un voyage à travers l’histoire et les continents. Pour l’occasion, les jardiniers-botanistes de l’équipe des serres ont organisé une visite guidée thématique spéciale « fêtes de fin d’années » intitulée : Noël sous les tropiques. Ils feront découvrir aux participants les plantes à épices emblématiques que l’on retrouve dans nos assiettes pendant les fêtes : cannelle, vanille, chocolat, 4 épices, ananas, café… À la fin de la visite, les participants auront la chance de déguster des recettes surprises préparées par les chefs cuisiniers du Service du Protocole de la Ville de Nantes et concoctées à partir des fruits, légumes et épices récoltés dans le potager et les serres d’agronomie tropicale du Grand Blottereau. Durée : 1h environ – Jauge limitée (groupe de 15 personnes maximum par visite).- Rendez-vous devant l’entrée principale des serres pour le départ de la visite. Visites proposées du 26 décembre 2023 au 7 janvier 2024

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://nature.metropole.nantes.fr/evenements/agenda-des-animations/