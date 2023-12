Noël sous les tropiques Parc du Grand Blottereau Nantes, 26 décembre 2023 14:00, Nantes.

Noël sous les tropiques 26 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Parc du Grand Blottereau

Pendant les vacances de Noël et au coeur de cette période de froid hivernal, voici une idée de visite « au chaud » dans les serres tropicales du Grand Blottereau et un voyage à travers l’histoire et les continents ! Pour l’occasion, les jardiniers-botanistes de l’équipe des serres ont organisé une visite-guidée thématique spéciale « fêtes de fin d’années » intitulée : Noël sous les tropiques. Ils feront découvrir aux participants, les plantes à épices emblématiques que l’on retrouve dans nos assiettes pendant les fêtes : cannelle, vanille, chocolat, 4 épices, ananas, café … Et à la fin de la visite, les participants auront la chance de pouvoir déguster des recettes surprises préparées par les chefs cuisiniers du Service du protocole de la Ville de Nantes et concoctées à partir des fruits, légumes et épices récoltés dans le potager et les serres d’agronomie tropicale du Grand Blottereau.

Animation tout public

– Gratuit.

– Sur inscription auprès de l’accueil du Jardin des plantes au 02 40 41 65 09 (accueil téléphonique ouvert -tous les jours entre 13h30 et 16h).

– Durée de la visite : 1h environ.

– Jauge limitée (groupe de 15 personnes maximum par visite).

– Les Serres sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

– RDV devant l’entrée principale des serres pour le départ de la visite.

– Accès au Parc du Grand Blottereau : Boulevard Auguste Peneau à Nantes. Tramway Ligne 1, arrêt « Mairie de Doulon » ou Bus Ligne 12, arrêt « Grand Blottereau ».

Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Péneau Nantes 44305 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T15:00:00+01:00 – 2023-12-26T16:00:00+01:00

2024-01-07T16:30:00+01:00 – 2024-01-07T17:30:00+01:00

Visite parc