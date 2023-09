Coton, la conquête du Monde Parc du Grand Blottereau Nantes, 8 novembre 2023, Nantes.

2023-11-08

Horaire : 08:45 17:45

Gratuit : oui Entrée libre Tous publics

Les Anneaux de la Mémoire proposent du 16 septembre au 12 novembre 2023 l’exposition « Coton, la conquête du Monde » dans le Parc du Grand-Blottereau à Nantes. L’exposition a été créée en 2021 et présentée en 2022 avec le musée d’art et d’histoire de Cholet. Forte de son succès, elle s’adapte et se métamorphose en version extérieure et mobile afin de continuer de toucher les publics et de circuler dans les parcs et jardins de notre région et plus largement encore. L’exposition aborde le coton comme objet de commerce international qui s’est développé avec la traite transatlantique et les sociétés esclavagistes coloniales. Elle amène à découvrir l’histoire des connexions des territoires de l’Ouest de la France avec les Amériques, l’Afrique et l’Asie dans une histoire mondialisée et interconnectée depuis le 17e siècle. S’appuyant sur des textes, des iconographies et des illustrations originales, l’exposition est imaginée pour satisfaire la curiosité de tous les publics, valoriser les patrimoines de proximité, le patrimoine immatériel et matériel et les connaissances en botanique. Avec des exemples simples et concrets, elle veut interroger, questionner les visiteurs sur le processus de mondialisation que nous connaissons tous à travers la fibre si familière du coton qui a révolutionné nos modes de consommations et de production. Inauguration de l’exposition le samedi 16 septembre à 16h, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Une visite inaugurale est organisée, suivie d’un pot convivial.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr http://anneauxdelamemoire.org