78 tours (Cie La Meute)
Vendredi 28 juillet, 18h00
Parc du Ginkgo

Dans « 78 Tours », La Meute propose d'explorer, avec le public autour d'un trio, cette dimension totémique, à travers un rite collectif invoquant jusqu'à l'absurde, l'enfance, le risque, la peur, la mort, le chant polyphonique, du rock, des fleurs, une santiague et la galaxie.

Parc du Ginkgo
95400 Villiers-le-Bel, France
Nanterre 92000

