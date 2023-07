Barbecue en famille avec le Foyer Rural Parc du Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat, 28 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Barbecue annuel, un repas partagé ouvert à tous.

Comment ça marche? On fournit la viande, vous amenez le reste (boisson, salade, pizza, dessert…) à partager.

Réservation souhaitable..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Parc du Foyer Rural

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Annual barbecue, a shared meal open to all.

How does it work? We provide the meat, you bring the rest (drinks, salad, pizza, dessert…) to share.

Reservations essential.

Barbacoa anual, una comida compartida abierta a todos.

¿Cómo funciona? Nosotros ponemos la carne y usted trae el resto (bebidas, ensalada, pizza, postre, etc.) para compartir.

Imprescindible reservar.

Jährliches Barbecue, ein gemeinsames Essen, das für alle offen ist.

Wie funktioniert das? Wir liefern das Fleisch, Sie bringen den Rest mit (Getränke, Salat, Pizza, Dessert…) und teilen ihn mit anderen.

Reservierung erwünscht.

