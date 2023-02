» Un récital en résonnance avec un parc » Parc du domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches Catégories d’Évènement: Boisset-les-Prévanches

Eure

» Un récital en résonnance avec un parc » Parc du domaine des Prévanches, 4 juin 2023, Boisset-les-Prévanches. » Un récital en résonnance avec un parc » Dimanche 4 juin, 15h00, 16h00 Parc du domaine des Prévanches

7€ par visiteur. 4€ pour les -12 ans.

Rendez-vous aux jardins 2023 handicap moteur mi Parc du domaine des Prévanches Domaine des Prévanches, 27120 Boisset-les-Prévanches Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie Par la route, D141 entre Pacy-sur-Eure et St André de l’Eure [{« link »: « mailto:hdebonardi@manoirdesprevanches.com »}]

02 32 36 83 88 http://www.manoirdesprevanches.fr Exemple classique d’un parc de la région Normandie, le domaine s’ordonnance autour du château du XVIIe s. Deux grands axes structurent le site : une double avenue de tilleuls, d’ouest en est, et une avenue de bouleaux de l’Himalaya, du nord au sud. A l’est de vastes prairies, au nord un environnement travaillé à l’anglaise autour du manoir anglo-normand. © Parc du domaine des prévanches Accueil par le proprietaire gestionnaire qui présente le parc, en mémoire des travaux de réhabilitation engagés depuis 40 ans.

A 17H00 récital (Fauré, Schubert, Wagner) dans le salon de musique du château.

Accueil limité à 18 personnes.

Réservation préalable obligatoire pour le récital.

hdebonardi@manoirdesprevanches.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 ©hdebonardi

Détails Catégories d’Évènement: Boisset-les-Prévanches, Eure Autres Lieu Parc du domaine des Prévanches Adresse Domaine des Prévanches, 27120 Boisset-les-Prévanches Ville Boisset-les-Prévanches Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Parc du domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches Departement Eure

Parc du domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boisset-les-prevanches/

» Un récital en résonnance avec un parc » Parc du domaine des Prévanches 2023-06-04 was last modified: by » Un récital en résonnance avec un parc » Parc du domaine des Prévanches Parc du domaine des Prévanches 4 juin 2023 Boisset-les-Prévanches Parc du domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches

Boisset-les-Prévanches Eure