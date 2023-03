Les collégiens au Domaine départemental de Campagne Parc du Domaine départemental de Campagne Campagne Catégories d’Évènement: Campagne

Dordogne

Les collégiens au Domaine départemental de Campagne Parc du Domaine départemental de Campagne, 2 juin 2023, Campagne. Les collégiens au Domaine départemental de Campagne Vendredi 2 juin, 09h00 Parc du Domaine départemental de Campagne Sur inscription des collèges. Une dizaine d’ateliers est installée dans le parc pour accueillir une centaine de collégien du département. Pique-nique dans le parc, le midi. Parc du Domaine départemental de Campagne Domaine départemental de Campagne, 24260 Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 87 90 http://www.dordogne.fr [{« type »: « email », « value »: « f.inizan@dordogne.fr »}] Le Domaine se compose d’un château, d’un parc paysager et d’une forêt (325 Ha) classée Réserve Biologique Mixte sur une surface d’environ 340 hectares. Le Parc de 6 hectares possède une richesse végétale remarquable (serpentines, miroirs d’eau, vergers conservatoires, potager, labyrinthe, arbres remarquables) et une composition paysagère inspirée des jardins paysagers d’influence anglaise du XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00

2023-06-02T09:00:00+02:00 – 2023-06-02T16:30:00+02:00 ©Frédéric Inizan

Détails Catégories d’Évènement: Campagne, Dordogne Autres Lieu Parc du Domaine départemental de Campagne Adresse Domaine départemental de Campagne, 24260 Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Ville Campagne Departement Dordogne Age min 12 Age max 15 Lieu Ville Parc du Domaine départemental de Campagne Campagne

Parc du Domaine départemental de Campagne Campagne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campagne/

Les collégiens au Domaine départemental de Campagne Parc du Domaine départemental de Campagne 2023-06-02 was last modified: by Les collégiens au Domaine départemental de Campagne Parc du Domaine départemental de Campagne Parc du Domaine départemental de Campagne 2 juin 2023 campagne Parc du Domaine départemental de Campagne Campagne

Campagne Dordogne