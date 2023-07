Une promenade pittoresque à la découverte des chefs d’œuvre d’Ernest Chaumeton, artisan rocailleur en 1900 Parc du Domaine de Lavaux Lafauche, 16 septembre 2023, Lafauche.

Une promenade pittoresque à la découverte des chefs d’œuvre d’Ernest Chaumeton, artisan rocailleur en 1900 16 et 17 septembre Parc du Domaine de Lavaux Entrée 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Dernière entrée à 17h30.

Découvrez un témoignage unique de l’art de la rocaille en 1900.

Au cours de votre promenade, vous découvrirez ruisseaux et chutes d’eau artificiels, chenils, embarcadères, passerelles, grotte, ponts, canardière, troncs d’arbres qui constituent de remarquables créations en « trompe l’œil ».

Accueillis par les propriétaires du Domaine de Lavaux, les visiteurs découvriront également de très remarquables arbres fruitiers palissés, plantés au début du siècle dernier et entretenus par l’association des Croqueurs de pommes des Trois Provinces, qui sera présente pour initier les amateurs à l’art de maintenir et conserver les arbres fruitiers anciens.

Par ailleurs, le splendide rucher en lisière de forêt construit en 1900 est toujours en activité, et les abeilles y produisent un délicieux miel grâce aux soins prodigués par l’apiculteur Ludovic Guilloneau qui expliquera aux petits et grands la vie et l’organisation du rucher.

À 14h30 et à 16h30, les propriétaires accueilleront personnellement les visiteurs pour présenter le Domaine et animer deux visites commentées du jardin verger.

Parc du Domaine de Lavaux Route de Lavaux, 52700 Lafauche Lafauche 52700 Haute-Marne Grand Est Avec son parcours offrant au regard cascade et étangs, pêcherie, rucher et jardin-verger, le parc de Lavaux, conçu autour d’une demeure des XVIIe et XIXe siècle, est caractéristique de la fin du Pittoresque.

Il comporte un ensemble remarquable d’ouvrages décoratifs en mortier de ciment armé donnant l’illusion du bois ou des rochers. Ils ont été créés entre 1908 et 1912 par l’artisan rocailleur Ernest Chaumeton, originaire de la Creuse et médaillé d’argent dans sa spécialité à l’Exposition Universelle de 1900.

Grottes, chenil, embarcadères, passerelles, ponts, canardière et troncs d’arbres constituent de remarquables créations en « trompe l’œil », imitant le bois, l’écorce, les branchages ou la pierre.

Situé au cœur d’un domaine agricole et forestier, témoignage d’un art de vivre en autarcie, le parc de Lavaux rend hommage au goût d’une époque à la croisée du romantisme et de l’innovation technique.

Le Parc du Domaine de Lavaux constitue ainsi un témoignage unique dans le Grand Est et la mémoire vivante d’un domaine organisé en complète autonomie.

Le domaine comprend une collection de remarquables arbres fruitiers palissés anciens, plantés au début du siècle dernier et entretenus avec passion par l’association des Croqueurs de pommes des Trois Provinces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

libre de droit