La Caravane du Coin à Féricy 27 et 28 juin Parc du Domaine de la Salle, Mairie, Féricy 77133

La Caravane du Coin c’est une grande troupe mobile qui prend la route du mardi 27 Juin au dimanche 2 Juillet à l’abordage de trois villages du 77 : Féricy, Blennes et Larchant.

Deux jours dans chaque commune pour proposer une guinguette éphémère rythmée de spectacles et de concerts.

Cette tournée mêle journées familiales et soirées festives, contes pour enfants et cirque pour tout le monde, théâtre de rue et dj set electro, manège artisanal et karaoké costumé, bière locale et jus de pomme bio, crêpe sucrée et plats végétariens de qualité…

Mardi 27 Juin :

18h30 Miendé

Duo folk

De la mélancolie au festif, de l’émotion aux chansons engagées, Miendé vous propose des reprises françaises et internationales. Au programme, des classiques de chez nous et des tubes de tout le continent américain.

19h30 PoPaCa

Choeur Pop A Capella

À travers un répertoire poétique ou urbain, Popaca voyage au cœur de la Pop A Capella. À travers l’exercice de la «circle song» ou bien d’arrangements de titres pop, le chœur dévoile le corps-instrument pour libérer le groove intérieur.

20h30 Les Moules Fripes

Karaoké costumé

C’est votre moment de gloire et les Moules Fripes sont là pour vous servir ! Choisissez votre chanson, filez dans la costumerie, ressortez en habits de lumière et donnez tout ce que vous avez !! N’ayez pas peur, vous ne serez pas seul.e, les animatrices et le public sont là pour vous soutenir comme vos plus grands fans !

Mercredi 28 Juin :

à partir de 16h00

Le Manège Paréidolie

Manège pour petits et grands

Un Crabe sur des rollers qui roule après un balai de sorcière en forme de harley Davidson qui vole après une culotte nuage suspendue à une montgolfière qui saute après une tortue de mer qui nage après un crabe.

17h00 Julie Chiffon – Contes de mon cœur

Conte

Des histoires pour petites et grandes oreilles, infusées depuis l’enfance, où l’on admire le courage d’une chèvre, la détermination d’une amoureuse, la douceur d’une sorcière et la sagesse d’un enfant.

18h Keep Company – “Compost”

Cirque

Abby et Luca prennent ce qu’ils trouvent dans la nature, autour d’eux. Et, comme pour les éléments d’un compost, broient et décomposent le tout avec leurs envies circassiennes, afin de le transformer en un spectacle acrobatique de main-à-main drôle et entêtant.

19h Cajù

Cocktail créole

Malgré les océans, les siècles et les peuples qui les séparent, Cajú tisse et entremêle les rythmes et les mélodies des musiques créoles, naviguant entre influences réunionnaises et brésiliennes, sans négliger quelques escales à la Havane et dans les Balkans.

20h30 Qualité Street – “Jogging”

Théâtre de rue

Un bunker recèle une kyrielle de craqués prophétiques en jogging. À chaque changement de jogging, un nouveau personnage, ça rebondit, ça défoule et ça avale le vent. On court tous après la liberté, mais comment la rattraper ? Et si on y arrive, de quoi serons-nous responsables ?

Buvette et restauration salée et sucrée sur place

Plus d’informations : pastroploingdelaseine.fr

Fb : Au Bon Coin Festival / Instagram : assoptls

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T18:00:00+02:00 – 2023-06-27T22:00:00+02:00

2023-06-28T16:00:00+02:00 – 2023-06-28T22:00:00+02:00

© Estelle Deon