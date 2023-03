Vide-grenier Parc du Cypressat Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Vide-grenier Parc du Cypressat, 14 mai 2023, Cenon. Vide-grenier Dimanche 14 mai, 09h00 Parc du Cypressat Sur inscription pour les exposants Parc du Cypressat 1 rue Dumune 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-cenon.fr/ma-ville/703-plan-de-la-ville/495-parc-du-cypressat.html [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 83 47 38 »}] Longtemps propriété privée isolée et impénétrable, les 17 hectares quasi sauvages du parc du Cypressat sont désormais un nouvel espace à arpenter depuis son ouverture au public en mai 2010. 17 hectares d’une nature tranquille et propice à la détente, où faune et flore font l’objet d’une démarche de préservation et de protection. cheminement à flanc de coteaux -accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec une pente douce à 4 % Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

