Vive les hérissons ! parc du Cypressat Cenon Catégories d’Évènement: Cenon

Gironde

Vive les hérissons ! parc du Cypressat, 13 mai 2023, Cenon. Vive les hérissons ! Samedi 13 mai, 14h00 parc du Cypressat Gratuit, 15 personnes L’association Tous aux abris vous dit tout sur le hérisson, allié précieux, mais menacé de l’écosystème. Dans cet atelier, vous apprendrez concrètement à construire des abris à hérissons et à les installer aux endroits les plus propices. Apprendre en faisant, quoi de mieux pour ensuite, à votre tour, transmettre ! parc du Cypressat 1 rue Dumune à Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://urlv.fr/9e1w »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00 biodiversité écologie Tous aux abris

Détails Catégories d’Évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu parc du Cypressat Adresse 1 rue Dumune à Cenon Ville Cenon Departement Gironde Age min 8 Age max 99 Lieu Ville parc du Cypressat Cenon

Évènements liés

parc du Cypressat Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Vive les hérissons ! parc du Cypressat 2023-05-13 was last modified: by Vive les hérissons ! parc du Cypressat parc du Cypressat 13 mai 2023 Cenon Parc du Cypressat Cenon

Cenon Gironde