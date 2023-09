Elixirs de Vitry Parc du Coteau-Marcel-Rosette Vitry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Vitry-sur-Seine Elixirs de Vitry Parc du Coteau-Marcel-Rosette Vitry-sur-Seine, 30 septembre 2023, Vitry-sur-Seine. Elixirs de Vitry Samedi 30 septembre, 10h00 Parc du Coteau-Marcel-Rosette Inscription sur place, gratuit TANGIBLE engage à présent une nouvelle phase concernant l’ensemencement des boulets avec les habitants et les chercheurs et une première étape artistique sur la question de l’usage de la végétation vitriote comme point de départ à la confection d’un futur élixir de Vitry. Suivez les dans leurs recherches lors du Festival de l’Automne des mains vertes !

TANGIBLE vous invite le samedi 30 septembre 2023, de 10h à 19h.

Le matin : Au Stand Roulotte Laboratoire Nomade : rencontre avec les artistes et les chercheurs du MNHN. L’après-midi : Participation à l’ensemencement des boulets présents dans le parc, et observation de la vie qui s’y développe.

Récolte collective des fruits qui feront, après fermentation, l’alcool utilisé pour la fabrication du futur élixir. Rendez-vous : Parc Joliot Curie à Vitry-sur-Seine

Tout public – Gratuit – Horaires des ateliers à venir

Réservation sur place ­

­En partenariat avec la ville de Vitry-sur-Seine, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la fondation CARASSO et la Caisse des dépôts. Accompagné par Des ricochets sur les pavés.

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

