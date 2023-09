Parcours archéographique « Elixirs » Parc du Coteau-Marcel-Rosette Vitry-sur-Seine, 23 septembre 2023, Vitry-sur-Seine.

Parcours archéographique « Elixirs » 23 et 24 septembre Parc du Coteau-Marcel-Rosette Gratuit – uniquement sur réservation

TANGIBLE, une compagnie audacieuse et exploratrice, a eu l’opportunité d’investir le parc du Coteau pour poursuivre ses recherches artistiques sur les mousses et les lichens enclenchée lors de leur résidence de 4 ans au sein de l’ancienne centrale électrique à charbon de Vitry-sur-Seine. En lien avec des chercheurs du MNHN, les artistes Sébastien Molliex et Edwine Fournier, ont développé une démarche de création unique : l’archéographie. Alliant art et science, ils posent un regard sensible sur les paysages urbains qui les entourent et se questionnent sur la végétation présente et ses usages.

Dans le cadre du festival Mur/Murs, nous vous invitons à assister à l’événement « Elixirs ». TANGIBLE propose une expérience immersive inédite, au cours de laquelle les spectateurs seront conviés à suivre les artistes dans leurs questionnements et leurs explorations au sein du parc et de ses environs. Cette initiative offre l’occasion de plonger dans l’univers singulier de TANGIBLE et de les accompagner dans leur nouvelle hypothèse : est-il possible d’accompagner les mutations de la ville grâce à sa végétation ?

Parc du Coteau-Marcel-Rosette Rue Edouard Tremblay, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Clos Langlois Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T14:00:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00

2023-09-24T15:00:00+02:00 – 2023-09-24T17:00:00+02:00

