[Apéro concert] Stéfano Maghenzani /Parc du Colombier Offranville, 22 septembre 2023, Offranville.

Offranville,Seine-Maritime

Venez terminer la semaine avec un rendez-vous musical et convivial : un apéro concert au sein de la Terrasse Gourmande, Parc du Colombier.

Au programme ce vendredi : Stéfano MAGHENZANI qui animera musicalement ce dernier apéro concert de la saison 2023..

2023-09-22 19:00:00 fin : 2023-09-22 . .

/Parc du Colombier Rue Loucheur

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie



End the week with a convivial musical event: an aperitif concert at the Terrasse Gourmande, Parc du Colombier.

On the program this Friday: Stéfano MAGHENZANI will provide the musical entertainment for the last aperitif concert of the 2023 season.

Venga a terminar la semana con una agradable cita musical: un concierto de aperitivo en la Terrasse Gourmande del Parc du Colombier.

En el programa de este viernes: Stéfano MAGHENZANI se encargará del acompañamiento musical del último concierto de aperitivo de la temporada 2023.

Lassen Sie die Woche mit einem musikalischen und geselligen Treffen ausklingen: einem Aperitifkonzert in der Terrasse Gourmande, Parc du Colombier.

Auf dem Programm steht an diesem Freitag Stéfano MAGHENZANI, der dieses letzte Apérokonzert der Saison 2023 musikalisch gestalten wird.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche