Vosges Xertigny . L’agglomération d’Épinal organise en partenariat avec la Vôge VTT, la Téméraire des Vosges, le dimanche 21 mai, au départ de Xertigny.

Des parcours VTT pour tous les goûts et tous les niveaux !

Rando VTC Familiale – 15 km

Rando d’Or Découverte – 20 km

Rando d’Or Initiation – 30 km

Rando d’Or Perfectionnement – 45 km

Rando d’Or Marathon – 65 km

+33 6 28 34 83 43 https://www.lavogevtt.fr/page/318462-accueil

