Découverte exceptionnelle du parc d’un château Parc du Château, 3 juin 2023, Ville-au-Val. Découverte exceptionnelle du parc d’un château 3 et 4 juin Parc du Château 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Parc du Château Place Joseph de Pommery 54380 Ville au Val Ville-au-Val 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 07 86 32 44 Découvrez ce château médiéval des XV-XVIe siècles, remanié au XVIIIe siècle et visitez la cour et le parc à l’anglaise, la chapelle, datée du XVIIIe siècle et classée au titre des Monuments historiques. Venez admirer une toile de Jean Girardet, premier peintre de Stanislas, duc de Lorraine, ainsi que des portraits de famille dans le grand salon. Vous pourrez également voir la grande cuisine et la glacière, invention du XVIIIe siècle. Le parc est un parc paysager crée par le général comte d’Empire François-Antoine-Louis Bourcier qui acquiert le château en 1809. Le domaine est toujours habité par ses descendants. Parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:30:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:30:00+02:00

