Marché de Noël Parc du Château Sainte-Fortunade, 9 décembre 2023, Sainte-Fortunade.

Sainte-Fortunade,Corrèze

lectures contes de Noël – Buvette – Nombreux exposants – Père Noël présent à partir de 16 h 00 dans la chapelle – Plateau repas chaud sur réservation au 06.71.65.57.42.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Parc du Château

Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



christmas story readings – Refreshment bar – Numerous exhibitors – Santa Claus present from 4.00 p.m. in the chapel – Hot meal platter on reservation at 06.71.65.57.42

lecturas de cuentos de Navidad – Bar de refrescos – Numerosos expositores – Papá Noel presente a partir de las 16.00 h en la capilla – Plato de comida caliente disponible previa reserva llamando al 06.71.65.57.42

lectures contes de Noël – Buvette – Nombreux exposants – Père Noël présent à partir de 16 h 00 dans la chapelle – Tablett mit warmen Mahlzeiten auf Reservierung unter 06.71.65.57.42

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze