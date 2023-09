Vide-greniers de la fête d’automne Parc du Château Sainte-Bazeille, 8 octobre 2023, Sainte-Bazeille.

Sainte-Bazeille,Lot-et-Garonne

Vide-greniers de 8h à 18h au parc du Château de Sainte-Bazeille (organisé par l’ AAPE).

– Inscription par SMS..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Parc du Château Rue des Combattants d’Afrique du Nord

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale from 8am to 6pm in the Château de Sainte-Bazeille park (organized by AAPE).

– Registration by SMS.

Venta de garaje de 8.00 a 18.00 h en el recinto del castillo de Sainte-Bazeille (organizada por la AAPE).

– Inscripciones por SMS.

Flohmarkt von 8 bis 18 Uhr im Park des Schlosses von Sainte-Bazeille (organisiert von der AAPE).

– Anmeldung per SMS.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Val de Garonne