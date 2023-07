Ciné Plein Air : West Side Story Parc du Château Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Ciné Plein Air : West Side Story Parc du Château Saint-Jean-le-Blanc, 26 août 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Ciné Plein Air : West Side Story Samedi 26 août, 21h30 Parc du Château Entrée libre et gratuite West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. Si vous disposez d’un siège, apportez-le ! et votre plaid en fonction de la météo…

Repli à l’Espace Montission en cas d’intempéries. Parc du Château 142 rue demay saint-jean-le-blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 66 39 61 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@saintjeanleblanc.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T21:30:00+02:00 – 2023-08-26T23:50:00+02:00

2023-08-26T21:30:00+02:00 – 2023-08-26T23:50:00+02:00 cinéma ciné Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Parc du Château Adresse 142 rue demay saint-jean-le-blanc Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Parc du Château Saint-Jean-le-Blanc

Parc du Château Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/