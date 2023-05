La Route de la rose en fête Parc du Château Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc La Route de la rose en fête Parc du Château, 18 juin 2023, Saint-Jean-le-Blanc. La Route de la rose en fête Dimanche 18 juin, 09h15 Parc du Château Entrée libre et gratuite Cet événement est accessible à tous, petits et grands, librement et gratuitement pendant toute la matinée du dimanche 18 juin. Au programme : démonstration de la Fanfare Cédez le passage, conférences sur le rosier, ateliers lecture pour les enfants de 2-4 ans et 5-8 ans, activité manuelle (5-8 ans), discours et clôture avec un concert de l’École Municipale de Musique. Téléchargez le programme complet sur saintjeanleblanc.com Parc du Château 142 rue demay saint-jean-le-blanc Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saintjeanleblanc.com/Ress_2700/ROUTE-DE-LA-ROSE-2023.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T09:15:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00

