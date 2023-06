LA VAIGE, VERS LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE Parc du Château Sablé-sur-Sarthe, 7 juillet 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Venez découvrir la Vaige, juste avant la confluence avec la Sarthe, à travers sa faune, sa flore et les aménagements du SBeMS dans le parc du Château, lors d’une balade au fil de l’eau..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 16:00:00. .

Parc du Château

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Come and discover the Vaige, just before its confluence with the Sarthe, through its fauna, flora and the SBeMS facilities in the Château grounds, during a walk along the river.

Venga a descubrir el Vaige, justo antes de su confluencia con el Sarthe, a través de su fauna y flora y de las instalaciones del SBeMS en el recinto del Château, durante un paseo junto al agua.

Entdecken Sie bei einem Spaziergang entlang des Wassers die Vaige kurz vor dem Zusammenfluss mit der Sarthe anhand ihrer Fauna, Flora und der Einrichtungen des SBeMS im Schlosspark.

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire