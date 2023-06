POP au PARC 2023 parc du chateau Sablé-sur-Sarthe, 30 juin 2023, Sablé-sur-Sarthe.

POP au PARC 2023 30 juin – 2 juillet parc du chateau GRATUIT

Pour cette deuxième édition, il tenait à cœur aux organisateurs que chacun puisse se retrouver dans l’événement, piocher selon les envies et découvrir de nouvelles couleurs musicales. Une programmation éclectique et plurielle a été développée permettant de rassembler, selon les propositions, des publics de tout âge.

Des musiques traditionnelles revisitées aux couleurs de l’Afro-rap, la soirée du vendredi sera cosmopolite. Avec leurs musiques métissées, les artistes programmés promettent un voyage au-delà de toute frontière, ouvert sur le monde. Le samedi fera place à une jeune génération à l’énergie contagieuse, qui réalise le pont entre pop vintage, chanson et rap actuel avant de finir la soirée sur le dancefloor du chapiteau-bar. Chanson pour enfants, cirque, nature et animations ludiques seront au programme du dimanche ! Des formes artistiques riches et variées où vous deviendrez parfois acteurs de notre évènement.

Pendant trois jours, partagez le goût de la découverte et de la fête !

PROGRAMME

Vendredi 30 juin

21h The Celtic Social Club

Rock celtique

Grande scène

23h James BKS

Rap – Musique du monde

Grande scène

Samedi 1er juillet

21h Michelle & Les Garçons

Pop fougueuse

Grande scène

21h45 DJ Ordoeuvre

Rétro-Rocker

Chapiteau-bar

22h15 Lujipeka

Rap

Grande scène

23h15 DJ Ordoeuvre

Rétro-Rocker

Chapiteau-bar

Dimanche 2 juillet

14h30 L’Envolée fantatique

Déambulation sur échasses

Promenade

15h Angèle

Solo de Hula-Hoop

Espace Cirque

15h30 Les Voilà Voilà

Rhythm’n’Blues

Grande scène

16h30 Gagarine is not dead

Théâtre et Cirque de rue

Espace Cirque

16h45 L’Envolée fantatique

Déambulation sur échasses

Promenade

17h30 Super Ego

Chanson

Grande scène

18h30 Angèle

Solo de Hula-Hoop

Espace Cirque

14h30-19h Le Manipuloparc

Parc d’attractions pour marionnettes

Promenade

14h30-19h Village Natur

Village Jeux

Village Arts et Culture

Promenade

14h30-19h PAF Box – FONTasy

Espace Retrogaming

Chapiteau-bar

Plus d’infos sur www.popauparc.fr

parc du chateau 72300 sablé sur sarthe Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@lentracte-sable.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243622222 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.popauparc.fr »}] [{« link »: « http://www.popauparc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T21:00:00+02:00 – 2023-06-30T23:59:00+02:00

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T18:00:00+02:00

© Dugudus