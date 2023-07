Accrobranche, manège pouss pouss, stand restauration, toboggan & animaux sauteurs Parc du Château Royal Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Accrobranche, manège pouss pouss, stand restauration, toboggan & animaux sauteurs

12 et 20 août

Parc du Château Royal

Entrée libre et gratuite

Découvrez de nouvelles activités grâce aux Lézards d'été ! Rendez-vous du samedi 12 août au dimanche 20 août de 11h à 19h au fond du Parc du Château Royal.

Parc du Château Royal
Place du Parvis Notre Dame
Senlis 60300
Oise
Hauts-de-France

2023-08-12T11:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:00:00+02:00

