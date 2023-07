Atelier « Tagada tsouin tsouin » & Spectacle « The Horsemen » par les Goulus Parc du Château Royal Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Atelier « Tagada tsouin tsouin » & Spectacle « The Horsemen » par les Goulus Parc du Château Royal Senlis, 6 août 2023, Senlis. Atelier « Tagada tsouin tsouin » & Spectacle « The Horsemen » par les Goulus Dimanche 6 août, 14h00 Parc du Château Royal Atelier « Tagada tsouin tsouin » : 5€/enfant (entre 6 et 11 ans) & Spectacle « The Horsemen » gratuit et tout public. 14h: Visite de l’exposition « La Grande Cavalcade » puis atelier de création de cheval bâton pour les 6-11ans – Musée de la Vénerie

17h: Spectacle « The Horsemen » – Parc du Château Royal : Spectacle qui allie performance, burlesque et visuel.

La compagnie Les Goulus est une compagnie de théâtre de rue. Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage, en vue des prochains jeux olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French attitude ». Les Horsemen représentent l’image caricaturale des français vu par les étrangers : arrogants, sûrs d’eux- mêmes, limite désagréables. Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

