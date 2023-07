Atelier et spectacle de cirque par la Compagnie SHAM Parc du Château Royal Senlis, 5 août 2023, Senlis.

Atelier et spectacle de cirque par la Compagnie SHAM Samedi 5 août, 14h00 Parc du Château Royal Entrée libre et gratuite

Les spectacles dans l’espace public sont une succession de numéros d’artistes émergents et confirmés, issus du cirque traditionnel et contemporain. La programmation s’adresse au tout public (familles, scolaires, séniors…). Par sa forme, aux dispositifs légers, il s’adapte à l’espace public et peut être proposé en intérieur. Ce spectacle itinérant permet de rompre ainsi l’isolement des publics ayant peu ou pas d’accès à la culture.

Sham, c’est du spectacle mais aussi de l’initiation à l’art du spectacle. Tout le monde est convié aux séances d’initiations car tout le monde peut devenir un artiste.

Venez et impressionnez votre entourage !

L’inclusion c’est accepter que chacun soit différent et que cette différence est une richesse. À Sham personne n’est laissé sur le côté, tous les profils ont de la valeur et méritent leur place dans le spectacle.

Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T14:00:00+02:00 – 2023-08-05T18:00:00+02:00

