Le Clown Bidouille Parc du Château Royal Senlis, 30 juillet 2023, Senlis.

Atelier à 14h, 15h ou 16h et spectacle à 17h le 30 juillet 2023 – Parc du Château Royal, fond du parc.

Le clown Bidouille à étoffé son travail artistique devenant magicien spécialisé enfant, marionnettiste , ventriloque, sculpteur sur ballons…

Au fur à mesure des années, le clown bidouille est devenu un artiste complet et incontournable pour divertir les enfants et les parents réunissant de ce fait un large public de 2 à plus de 90 ans.

Bidouille est tres créatif, en discutant avec lui de votre projet , il vous invente un spectacle sur mesure.

Le clown intervient également en milieu spécialisé, clown à l’hôpital, clown en EHPAD.

La sensibilité du clown Bidouille est tres appréciée auprès des personnes en situation d’handicap.

Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T14:00:00+02:00 – 2023-07-30T18:00:00+02:00

atelier spectacle