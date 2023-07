La compagnie Mars aile Parc du Château Royal Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis La compagnie Mars aile Parc du Château Royal Senlis, 28 juillet 2023, Senlis. La compagnie Mars aile 28 et 29 juillet Parc du Château Royal Entrée libre et gratuite Mars Ailes est une compagnie créée en 2005 rassemblant des artistes amoureux du cirque. C’est Marcel Buffet qui en est le moteur et c’est donc lui qui a été séduit par cet environnement. Spectacle le vendredi 28 juillet à 18h (durée : 20 min) Ateliers le samedi 29 juillet de 11h à 13h & de 14h à 19h – au fond du Parc du Château royal Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:25:00+02:00

2023-07-29T14:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00 funambulie spectacle Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Parc du Château Royal Adresse Place du Parvis Notre Dame Ville Senlis Departement Oise Age max 99 Lieu Ville Parc du Château Royal Senlis

Parc du Château Royal Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/