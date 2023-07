La Compagnie des Plumés Parc du Château Royal Senlis, 23 juillet 2023, Senlis.

« Poulomaton » de 15h à 16h

Venez vous faire tirer le portrait avec l’une de nos vedettes, les poulettes !!!

En 7 secondes, la photo est développée et vous repartez avec. Et durant les quelques minutes qui précèdent le « clic », profitons ensemble d’un temps d’échange et de partage !

Dans le calme et le respect des animaux, rencontrez nos poulettes de très près !

Alors, ne dites plus « cheese » mais « chiiiiiick » * …

« Quand les poules joueront du banjo » à 17h

« Quand les Poules joueront de Banjo » est un spectacle loufoque, tendre et drôle à la fois.

Juan et Diane sont accompagnés, comme toujours, de leurs belles Poulettes, de Gaspard le Dindon et de leurs Chiens malicieux.

Tout ce petit monde tente de vous faire un concert des plus originaux où les animaux sont les musiciens.

Le chien joue du piano, le Dindon chante… Mais tout ne va pas se passer comme prévu …

On n’en attendait pas moins…

Mais Le show must go on …

Alors, comme par magie, grâce à des prouesses inattendues, tout le monde va se mettre à l’unisson .

Prenez des mouchoirs, vous allez pleurer… De rire !!!

Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T15:00:00+02:00 – 2023-07-23T16:00:00+02:00

2023-07-23T17:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

théâtre jeux