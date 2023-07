Qi Gong par l’association Arboressence Parc du Château Royal Senlis, 17 juillet 2023, Senlis.

Qi Gong par l’association Arboressence 17 – 19 juillet Parc du Château Royal Entrée libre et gratuite

Le Qi-Gong est un travail de l’énergie via le corps. Venez découvrir l’atelier proposé par l‘association Arboressence, de 10h à 11h, les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 juillet au pied du Hêtre pourpre, Parc du château Royal.

Favoriser la pratique du Qi-Gong dans sa forme la plus adaptée à l’esprit occidental et ainsi permettre à chacun de trouver son équilibre aussi bien physique que mental; prendre conscience de son énergie vitale et la développer progressivement et améliorer ainsi son état de santé…

Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T11:00:00+02:00

2023-07-19T10:00:00+02:00 – 2023-07-19T11:00:00+02:00

Qi Gong Atelier