« Les siestes musicales » par les 3 coups l’œuvre Parc du Château Royal Senlis, 16 juillet 2023, Senlis.

« Les siestes musicales » par les 3 coups l’œuvre Dimanche 16 juillet, 14h00 Parc du Château Royal Entée libre et gratuite

L’art est partout, sous toute forme, différent sous l’œil et les mains de chacun. La compagnie « Les 3 coups l’oeuvre » se missionne de flâner, d’explorer, de fouiner, de rencontrer et d’embrasser tous les horizons artistiques. Ils s’interrogent sur ce qu’apporte une image, un son, des mots, l’impact sur leurs émotions et les vôtres.

Tous les artistes se donnent corps et âme pour faire éclore les idées qui hantent nos esprits, que nous voulons uniques et différents à chaque fois. Le milieu artistique est une vague qui s’abat sur nos imaginaires.

Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T14:00:00+02:00 – 2023-07-16T16:00:00+02:00

théâtre art de rue