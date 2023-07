Club d’échecs Parc du Château Royal Senlis, 15 juillet 2023, Senlis.

Club d’échecs 15 juillet – 15 août Parc du Château Royal Entrée libre et gratuite

Rendez-vous au Parc du Château Royal pour découvrir le monde ludique des échecs, le samedi 15 juillet et dimanche 16 juillet et du dimanche 12 août au mercredi 15 août de 11h à 13h et de 14h à 19h.

Parc du Château Royal Place du Parvis Notre Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T11:00:00+02:00 – 2023-07-15T13:00:00+02:00

2023-08-15T14:00:00+02:00 – 2023-08-15T19:00:00+02:00

lézards d’été échecs