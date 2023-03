Visite libre du parc du Château Royal de Cazeneuve Parc du château royal de Cazeneuve, 2 juin 2023, Préchac.

Visite libre du parc du Château Royal de Cazeneuve 2 – 4 juin Parc du château royal de Cazeneuve Billet tout inclus : 12,50€, 11€ pour les 12-25 ans, 7€ pour les 5-11 ans et les personnes en situation d’handicap. Billet « visites libres » : 8€, 4,50€ pour les 5-11 ans.

Visite libre du parc classé Monument Historique et Natura 2000

Cet écrin de verdure de 40 ha offre une promenade parmi plus de 50 espèces d’arbres. Venez vous perdre dans la bambouseraie géante et centenaire, longez les Gorges du Ciron et sa hêtraie quarante fois millénaire et aventurez-vous jusqu’à la Grotte de la reine Margot…

À découvrir aussi : l’étang, son ancien moulin et lavoir, la source, le ruisseau Homburens, le bois de la Reine…

La visite libre du parc est incluse dans le droit d’entrée du château (libre ou guidée).

2 types de visites :

Billet tout inclus : visite guidée des appartements royaux meublés d’époque, visites libres de la cour basse du château, de la chapelle, des chemins de ronde, un film sur la vallée du Ciron, de l’exposition sur la faune et la flore de Cazeneuve & le parc.

Parc du château royal de Cazeneuve Château de Cazeneuve, 33730 Préchac, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine Fief des rois de Navarre, le château est entouré d’un parc classé Monument Historique et Natura 2000. Il propose un parcours d’eau le long des gorges du Ciron, de l’ancien moulin, du lavoir, de l’étang et de la bambouseraie. Nouveauté 2017 : exposition unique d’animaux naturalisés mis en scène dans un décor végétalisé luxuriant. Un salle de projection propose un film sur la faune et la flore de la rivière du Ciron. Superficie : 35 ha.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© Château Royal de Cazeneuve