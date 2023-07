Partir en livre à Plaisir Parc du château Plaisir, 26 juillet 2023, Plaisir.

Partir en livre à Plaisir Mercredi 26 juillet, 14h00 Parc du château Accès libre

De 14h à 18h

Espace lecture avec le bibliobus

Le bibliobus vient à votre rencontre ! Une médiathèque miniature, ambulante, un cocon de lecture, une invitation au plaisir de lire pour tous. Elle a tout d’une grande ! Avec un bel éventail de livres, d’albums, de BD, de romans, pour tous, à lire sur place ou à emporter.

Cette année les bandes dessinées de Mortelle Adèle et l’album Arbristoires sont à l’honneur ! Découvrez-les sur place…

Tout public

Atelier Rallye nature

À travers un grand jeu de piste, vous en apprendrez plus sur la nature qui vous entoure. Saurez-vous vous repérer et répondre aux énigmes de l’arbre et de ses habitants pour dénicher le trésor ?

À partir de 6 ans – Durée : 2 heures

Parc du château 282 Rue de la Bretechelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T14:00:00+02:00 – 2023-07-26T18:00:00+02:00

