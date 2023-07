Partir en livre : Sous le signe de l’arbre Parc du château Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Yvelines Partir en livre : Sous le signe de l’arbre Parc du château Plaisir, 22 juillet 2023, Plaisir. Partir en livre : Sous le signe de l’arbre Samedi 22 juillet, 10h00 Parc du château Accès libre Atelier Sous le signe de l’arbre

Découvrez votre arbre frère selon le calendrier celtique en fonction de votre jour et mois de naissance ! Une manière de se retrouver à travers la richesse symbolique de chaque arbre.

Tout public – Accès libre – Durée d'un atelier : entre 30 et 45 minutes

Parc du château
282 Rue de la Bretechelle
78370 Plaisir

