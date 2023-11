Disco sur glace – All Style Parc du Château-Pictet Le Grand-Saconnex Catégorie d’Évènement: Le Grand-Saconnex Disco sur glace – All Style Parc du Château-Pictet Le Grand-Saconnex, 1 décembre 2023, Le Grand-Saconnex. Disco sur glace – All Style Vendredi 1 décembre, 19h00 Parc du Château-Pictet 0 Chaussez vos patins et venez vous déhancher sur la glace au rythme des plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui (All Style) !

Disco sur glace de 19h à 22h

Place de Fête

Organisation : administration communale Parc du Château-Pictet chemin du Pommier Le Grand-Saconnex 1218 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

