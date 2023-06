FESTIVAL DE THÉÂTRE – DALIDANIÈLE, À MA MANIÈRE Parc du château Phalsbourg, 26 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Concert. Danièle Walter, chanteuse comédienne – Strasbourg. Claviers et voix : Grégoire Mosser. Percussions, guitare et voix : Boris Desmares. Mise en mouvement : Cathy Dorn. Créations lumières : Christine Heimlich. Durée : 1h15. Ce spectacle plonge le public dans l’univers de Dalida, née en 1933 au Caire. En une succession de tableaux, c’est un rêve d’enfance qui prend la forme d’un voyage dans les différents styles musicaux qui ont jalonné l’histoire de la musique, dont la carrière de Dalida témoigne des années 50 aux années 80. Réinterpréter Dalida, égyptienne d’origine italienne, polyglotte, offre la possibilité de voyager non seulement dans le temps, mais aussi dans l’espace grâce aux langues orientales et méditerranéennes qui ont jalonné une partie des oeuvres dont elle a été l’icône durant un quart de siècle. L’évolution de la vie de cette femme d’exception, qui aurait eu 90 ans cette année et dont les événements qu’elle a traversé ont nourri certaines de ses chansons devenues emblématiques, aura marqué ainsi l’histoire de la chanson française bien au-delà de nos frontières. Un sacré challenge que relève Danièle Walter.. Tout public

Vendredi 2023-07-26 à 22:00:00 ; fin : 2023-07-28 . 9 EUR.

Parc du château

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Concert. Danièle Walter, singer-actress – Strasbourg. Keyboards and vocals: Grégoire Mosser. Percussion, guitar and voice: Boris Desmares. Stage direction: Cathy Dorn. Lighting design: Christine Heimlich. Running time: 1h15. This show plunges the audience into the world of Dalida, born in Cairo in 1933. In a succession of tableaux, a childhood dream takes the form of a journey through the different musical styles that have marked the history of music, as witnessed by Dalida’s career from the 50s to the 80s. Reinterpreting Dalida, an Egyptian of Italian origin and a polyglot, offers the chance to travel not only in time, but also in space, thanks to the Oriental and Mediterranean languages that have marked some of the works of which she was the icon for a quarter of a century. The evolution of the life of this exceptional woman, who would have turned 90 this year, and whose life events nourished some of the songs that have become emblematic, will have marked the history of French song well beyond our borders. Danièle Walter has taken up the challenge.

Concierto. Danièle Walter, cantante y actriz – Estrasburgo. Teclados y voz: Grégoire Mosser. Percusión, guitarra y voz: Boris Desmares. Puesta en escena: Cathy Dorn. Diseño de iluminación: Christine Heimlich. Duración: 1 hora y 15 minutos. Este espectáculo sumerge al público en el mundo de Dalida, nacida en El Cairo en 1933. En una sucesión de cuadros, un sueño de infancia se convierte en un viaje a través de los diferentes estilos musicales que han marcado la historia de la música, como atestigua la carrera de Dalida desde los años 50 hasta los 80. Reinterpretar a Dalida, egipcia de origen italiano y políglota, ofrece la posibilidad de viajar no sólo en el tiempo, sino también en el espacio, gracias a los lenguajes orientales y mediterráneos que han marcado algunas de las obras de las que ha sido icono durante un cuarto de siglo. La evolución de la vida de esta mujer excepcional, que este año habría cumplido 90 años, y de cuyos acontecimientos vitales se han nutrido algunas de sus canciones, hoy emblemáticas, habrá dejado su huella en la historia de la canción francesa mucho más allá de nuestras fronteras. Danièle Walter ha aceptado todo un reto.

Konzert. Danièle Walter, Sängerin und Schauspielerin – Straßburg. Keyboards und Stimme: Grégoire Mosser. Percussion, Gitarre und Stimme: Boris Desmares. Bewegung: Cathy Dorn. Lichtgestaltung: Christine Heimlich. Dauer: 1 Stunde 15 Minuten. Diese Aufführung lässt das Publikum in die Welt von Dalida eintauchen, die 1933 in Kairo geboren wurde. In einer Folge von Bildern nimmt ein Kindheitstraum die Form einer Reise durch die verschiedenen Musikstile an, die die Musikgeschichte geprägt haben und von denen Dalidas Karriere von den 50er bis in die 80er Jahre zeugt. Dalida, eine mehrsprachige Ägypterin italienischer Abstammung, neu zu interpretieren, bietet die Möglichkeit, nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch den Raum zu reisen, dank der orientalischen und mediterranen Sprachen, die einen Teil der Werke säumen, deren Ikone sie ein Vierteljahrhundert lang war. Die Entwicklung des Lebens dieser außergewöhnlichen Frau, die dieses Jahr 90 Jahre alt geworden wäre und deren Ereignisse, die sie durchlebte, einige ihrer mittlerweile emblematischen Lieder nährten, wird so die Geschichte des französischen Chansons weit über unsere Grenzen hinaus geprägt haben. Eine große Herausforderung, der sich Danièle Walter stellt.

