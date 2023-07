FESTIVAL DE THÉÂTRE – CONCERT LES GARÇONS TROTTOIRS Parc du château Phalsbourg, 21 juillet 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Nouvel album des Garçons Trottoirs : Maîtres Chansonniers. Production du pavé – Dannelbourg. Avec Gael Müller, Jean-René Mourot, Marc-Antoine Schmitt, Maxime Domball. Le groupe a commencé son aventure à Phalsbourg. Au Café de la Marne, puis sur la Place d’Armes. Et c’est toujours un plaisir de l’accueillir. Les Garçons fêtent cette année les quinze ans d’existence d’un groupe hors-normes, institution de la chanson française dans le Grand Est. Le groupe a changé de musiciens, d’instruments, de style, mais l’esprit reste le même : une bande de potes bons vivants qui se marrent et qui envoient le boulet sur scène. Dans ce nouveau disque, tous les morceaux ont été imaginés, composés, écrits et interprétés de manière égale par les quatre musiciens. Ce qui frappe l’auditeur dès la première écoute du disque, c’est la variété des styles musicaux : Funk, Rock, Reggae, Hip/Hop, Salsa, Drill… Les Garçons nous embarquent dans une fresque sonore d’une grande richesse. Concert gratuit.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 22:00:00 fin : 2023-07-21 . 0 EUR.

Parc du château

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



New album by Les Garçons Trottoirs: Maîtres Chansonniers. Production du pavé – Dannelbourg. With Gael Müller, Jean-René Mourot, Marc-Antoine Schmitt, Maxime Domball. The group began its adventure in Phalsbourg. At the Café de la Marne, then on the Place d’Armes. And it’s always a pleasure to welcome them. This year, Les Garçons are celebrating fifteen years of existence as an extraordinary group, an institution of French chanson in the Grand Est region. The band has changed musicians, instruments and style, but the spirit remains the same: a bunch of good-natured buddies who have a good laugh and throw a ball on stage. On this new album, all the tracks were imagined, composed, written and performed equally by the four musicians. What strikes the listener on the first listen is the variety of musical styles: Funk, Rock, Reggae, Hip/Hop, Salsa, Drill… Les Garçons take us on a journey through a rich fresco of sound. Free concert.

Nuevo álbum de Les Garçons Trottoirs: Maîtres Chansonniers. Production du pavé – Dannelbourg. Con Gael Müller, Jean-René Mourot, Marc-Antoine Schmitt, Maxime Domball. El grupo comienza su aventura en Phalsbourg. En el Café de la Marne, luego en la Place d’Armes. Y siempre es un placer darles la bienvenida. Este año, Les Garçons celebran quince años de existencia como grupo insólito, una institución de la chanson francesa en la región de Grand Est. El grupo ha cambiado de músicos, de instrumentos y de estilo, pero el espíritu sigue siendo el mismo: un puñado de compañeros bonachones que se divierten y se lo pasan en grande en el escenario. En este nuevo álbum, todos los temas han sido imaginados, compuestos, escritos e interpretados a partes iguales por los cuatro músicos. Lo que sorprende al oyente desde la primera escucha es la variedad de estilos musicales: Funk, Rock, Reggae, Hip/Hop, Salsa, Drill… Les Garçons nos llevan de viaje a través de un rico tapiz sonoro. Concierto gratuito.

Neues Album von Les Garçons Trottoirs: Maîtres Chansonniers. Production du pavé – Dannelbourg. Mit Gael Müller, Jean-René Mourot, Marc-Antoine Schmitt, Maxime Domball. Die Gruppe begann ihr Abenteuer in Phalsbourg. Im Café de la Marne, dann auf dem Place d’Armes. Und es ist immer ein Vergnügen, sie zu empfangen. Les Garçons feiert dieses Jahr das fünfzehnjährige Bestehen einer außergewöhnlichen Gruppe, die eine Institution des französischen Chansons im Grand Est ist. Die Band hat die Musiker, die Instrumente und den Stil gewechselt, aber der Geist ist derselbe geblieben: eine Bande von gut gelaunten Kumpels, die sich amüsieren und auf der Bühne den Ball ins Rollen bringen. Auf der neuen Platte wurden alle Stücke von allen vier Musikern gleichermaßen erdacht, komponiert, geschrieben und interpretiert. Was dem Hörer schon beim ersten Hören der Platte auffällt, ist die Vielfalt der Musikstile: Funk, Rock, Reggae, Hip/Hop, Salsa, Drill? Les Garçons nehmen uns mit auf ein Klangfresko von großem Reichtum. Kostenloses Konzert.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT PAYS DE PHALSBOURG