Balade à travers l’histoire dans le parc du Château de Pennautier, classé Jardin Remarquable Parc du château, 2 juin 2023, Pennautier. Balade à travers l’histoire dans le parc du Château de Pennautier, classé Jardin Remarquable 2 – 4 juin Parc du château Visite libre du parc. Entrée gratuite. Parc du château 2 Bd Pasteur, Pennautier, Aude, Occitanie Pennautier 11610 Aude Occitanie 04 68 72 81 98 http://www.chateaudepennautier.com Remarquable par sa taille et sa situation, ce parc privé de 30 ha bordé d’une rivière est un magnifique témoin de son temps : à la française et dessiné par Le Nôtre au XVIIe siècle, devenu à l’anglaise au XIXe siècle, il est aujourd’hui le reflet du temps présent et la partie proche du château est restaurée à la française au XXe siècle. Se côtoient encore ruines et rocailles, promenade autour du parc, arbres rares, allées de buis en patte d’oie du XVIIIe siècle , pins et cèdres bicentenaires. La vigne de chardonnay fit son entrée en 1998. 1er prix des jardins fleuris de l’Aude, il reçoit en 2019 le prestigieux label « Jardin Remarquable ». De Montpellier, quitter l’A61 à la sortie 23, dir. Toulouse/Mazamet, au rond-point du Leclerc, prendre à gauche, puis N113, dir. Toulouse sur 1,9 km ; au rond-point, dir. Pennautier par la D203 sur 1 km. GPS : Latitude : 43.2441439, Longitude : 2.3182553. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

