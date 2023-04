Partir d’une tarentule, solo dansé de Camilla Cason Parc du château, 3 juin 2023, Pange.

Partir d’une tarentule, solo dansé de Camilla Cason 3 et 4 juin Parc du château Entrée libre sur réservation

La danseuse et chorégraphe Camilla Cason s’inspire du rituel traditionnel de la tarentelle pour le faire résonner avec les questionnements et les problématiques environnementales d’aujourd’hui.

Le rituel de la tarentelle, né dans les Pouilles, dans le Sud de l’Italie, censé libérer du venin d’une araignée, renvoie ici à la symbolique sauvage, fascinante et terrifiante de la nature. Une performance telle une passerelle entre le visible et l’invisible qui puise dans la tradition pour investir le présent.

Le spectacle dure 25 minutes et sera suivi d’un concert de la chanteuse et musicienne Alvie Bitemo.

Ce spectacle est programmé par le Château de Pange et Passages Transfestival, dans le cadre du projet Château de Pange, vers une maison d’arts, de rencontres et de cultures, soutenu par la DRAC Grand Est.

Parc du château Rue des Tilleuls, Pange, Moselle, Grand Est Pange 57530 Moselle Grand Est «Jardin dans la campagne et campagne dans le jardin», Pange est une ode à la nature. Conçu par le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et champêtre s'intègre à merveille dans la campagne environnante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T18:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

© Elena Uta