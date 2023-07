Marché au village Parc du château ou salle d’animation rurale en cas de pluie. Peyraud, 4 août 2023, Peyraud.

Peyraud,Ardèche

Marché de producteurs et d’artisans.Repas et animation musicale..

2023-08-04 18:30:00 fin : 2023-08-04 . .

Parc du château ou salle d’animation rurale en cas de pluie.

Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Farmers’ and craftsmen’s market, meal and musical entertainment.

Mercado de agricultores y artesanos, comida y espectáculos musicales.

Markt mit Erzeugern und Handwerkern.Essen und musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche