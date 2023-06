Concert et bal médiévotrads Parc du château ou foyer, Malves-en-Minervois (11) Concert et bal médiévotrads Parc du château ou foyer, Malves-en-Minervois (11), 10 juin 2023, . Concert et bal médiévotrads Samedi 10 juin, 22h00 Parc du château ou foyer, Malves-en-Minervois (11) gratuit 15h à 17 h initiation aux danses traditionnelles au Foyer de Malves par François Nicolas. Inscription sur place, participation 5 €, gratuit pour les enfants à partir de 8 ans Dans le parc du château ou au foyer en cas de mauvais temps 18h00 spectacle des 6 classes du RPI Chants et danses de notre patrimoine : restitution du projet pédagogique 18h30 Concert Canti Canta amb companhia 19h30 Hypocras de l’amitié offert par la mairie de Malves 20h banquet médiéval sur réservation. Adultes 22 €, enfants 12 € Contact Henri Garcès 06 30 85 59 12 ou repas tiré du sac. Il ne reste que quelques places 22h Bal e tu amb companhia source : événement Concert et bal médiévotrads publié sur AgendaTrad Parc du château ou foyer, Malves-en-Minervois (11) Rue du Parc

