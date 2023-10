Festival Multi-Pistes – Le Sirque parc du château Nexon, 13 août 2024, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Musique – Cirque – Art visuel

Programme à venir. Rendez-vous sur le site internet du Sirque à Nexon..

2024-08-13 fin : 2024-08-18 . .

parc du château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Music – Circus – Visual arts

Program to come. Visit the Sirque à Nexon website.

Música – Circo – Artes visuales

Programa en preparación. Visite el sitio web de Sirque à Nexon.

Musik – Zirkus – Bildende Kunst

Programm wird in Kürze veröffentlicht. Besuchen Sie die Website von Le Sirque in Nexon.

