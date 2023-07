Marché des Producteurs de Pays Parc du Château Nexon, 19 juillet 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

À la belle saison, venez découvrir ces marchés festifs, en circuit court, du producteur au consommateur. Tables et bancs sont prévus pour vous permettre de consommer sur place vos achats et passer une soirée conviviale et festive !

Apportez vos couverts, verres réutilisables et assiettes..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 23:00:00. .

Parc du Château

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



When the weather’s nice, come and discover these festive, short-circuit markets, from producer to consumer. Tables and benches are provided so you can enjoy your purchases on the spot, and spend a convivial, festive evening!

Bring your own cutlery, reusable glasses and plates.

Cuando haga buen tiempo, venga a descubrir estos mercados festivos, con un circuito corto que va del productor al consumidor. Se proporcionan mesas y bancos para que pueda consumir sus compras in situ y disfrutar de una agradable velada festiva

Traiga sus propios cubiertos, vasos y platos reutilizables.

Entdecken Sie in der warmen Jahreszeit diese festlichen Märkte, bei denen der Weg vom Erzeuger zum Verbraucher kurz ist. Tische und Bänke stehen bereit, damit Sie Ihre Einkäufe vor Ort verzehren und einen geselligen und festlichen Abend verbringen können!

Bringen Sie Ihr Besteck, wiederverwendbare Gläser und Teller mit.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus