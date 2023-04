Week-end découverte et nature au Cayla Parc du château-musée du Cayla, 2 juin 2023, Andillac.

Le Département du Tarn participe à la préservation de l’environnement à travers de nombreuses actions, notamment dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Le site du Cayla est labellisé depuis 2021. Depuis quelques années, le Cayla participe aux Rendez-vous aux Jardins.

Au programme :

Vendredi 2 juin , à 18h30 : projection-débat avec le FReDD, festival International du Film d’Environnement

Samedi 3 juin, de 10h à 14h : balade avec la LPO (Ligue de protection des Oiseaux)

Dimanche 4 juin, à 14h et 16h : balades sonores avec Muriel Vernières

Samedi et dimanche : visites guidées découverte du musée 30 min

Parc du château-musée du Cayla Lieu-dit « Le Cayla », Andillac, Tarn, Occitanie Andillac 81140 Tarn Occitanie

Autour de l'ancienne demeure natale typique du Languedoc de deux écrivains de la période romantique, Eugénie (1805-1848) et son frère Maurice (1810-1839) de Guérin pour lesquels la nature était source d'inspiration, parc public à l'anglaise de 27 ha, classé au titre des sites remarquables et au caractère intimiste, hors du temps. Ses sentiers dont un poétique favorisent la rêverie et la flânerie. Potager et verger mis en place en 2020 avec des espèces fruitières et des légumineuses de l'époque. Statue du Centaure, sculptée par André Abbal en 1943 en référence au poème majeur éponyme de Maurice de Guérin. Devenue propriété du Département, le château-musée, labellisé « Musée de France », témoigne du mode de vie au XIXe siècle et de la tradition littéraire de cette famille dans la période romantique. Ce lieu de mémoire et d'histoire est aussi aujourd'hui source d'inspiration pour les artistes contemporains. Ouvert du 16 février au 31 octobre. entre Gaillac, Albi et Cordes-sur-Ciel, A 68 sortie 9, direction Gaillac, puis D 922. À Cahuzac-sur-Vère, direction Vieux, lieu-dit « Le Cayla »

© Raynaud photo – Gaillac