LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNE : Initiation à la grimpe d’arbre Parc du château Monistrol-sur-Loire, 2 juillet 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Grimpe d’arbre avec l’association l’Assève : activité physique et éducative de

pleine nature se pratiquant sur un support vivant : l’Arbre.

Réservations à l’Office de tourisme.

– De 17h à 19h, parc du Château -.

2023-07-02 17:00:00 fin : 2023-07-02 19:00:00. .

Parc du château

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Tree climbing with the Assève association: an outdoor physical and educational activity

practiced on a living support: the tree.

Reservations at the Tourist Office.

– 5pm to 7pm, Parc du Château –

Escalada de árboles con la asociación Assève: una actividad física y educativa al aire libre

practicada sobre un soporte vivo: el árbol.

Reservas en la Oficina de Turismo.

– De 17:00 a 19:00 h, Parque del Castillo –

Baumklettern mit dem Verein l’Assève: Eine körperliche und erzieherische Aktivität in der Natur

in der freien Natur, die auf einem lebenden Träger praktiziert wird: dem Baum.

Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt.

– Von 17:00 bis 19:00 Uhr, Schlosspark –

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron